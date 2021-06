Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken auf dem Rad

Weimar (ots)

In den frühen Morgenstunden war zwischen Magdala und Niedersynderstedt ein Mann auf seinem Rad unterwegs. Dieser Umstand allein wäre in keinster Weise bedenklich, aber der Mellinger brauchte teilweise die komplette Fahrbahn, um seine Koordinationsstörungen, hervorgerufen durch reichlich Alkohol, auszugleichen. Ein Autofahrer fuhr absichernd hinter dem Radler bis dieser in einen Feldweg abbog und informierte die Polizei. Zwischen Niedersynderstedt und Söllnitz konnten die Beamten den Mann ausfindig machen. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Auch wenn er "nur" mit dem Rad unterwegs war, wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. Vermutlich war sich der 47-Jährige gar nicht bewusst, wie gefährlich seine nächtliche Radtour vor allem für ihn selbst war.

