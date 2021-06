Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebe wollten Auto klauen

Weimar (ots)

Im Bereich des Industriegebietes Nord versuchten Unbekannte in der Nacht zu Montag, um kurz nach 1:00 Uhr, einen Pkw Audi zu entwenden. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so ins Wageninnere. Nun versuchten sie den Wagen kurz zu schließen. Wie die Bilder einer Videokamera zeigten, blieb der Audi aber stoisch und ließ sich nicht vom Fleck bewegen. Die Täter ließen dann von dem Auto ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Aufgrund des Fahrzeugalters entstand an diesem durch die Beschädigungen Totalschaden.

