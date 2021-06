LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 21.06.2021

Landespolizeiinspektion Jena

Eingebrochen

Am Sonntagmorgen fiel einem Anwohner der Thomas-Mann-Straße auf, dass eine Tür zur dortigen Schule offen stand. Es stellte sich heraus, dass unbekannte Täter in den Küchenbereich der Schule einbrachen. Neben Getränken und diversen Lebensmitteln entwendeten die Täter auch Elektrogeräte. Zudem trennten sie die Kühlgeräte vom Strom, so dass die darin befindlichen Lebensmittel nicht mehr verwendet werden können. Am Sonntagabend konnten die entwendeten Gegenstände wieder an einen Mitarbeiter der Schule übergeben werden. In einem nahegelegenen Vorgarten wachten zwei junge Männer neben dem Diebesgut auf. Gegen beide wird nun ermittelt, nachdem sie selbstständig bei der Polizei vorstellig wurden.

Schmierereien

Unbekannte Täter wurden von Samstag zu Sonntag in Blankenhain tätig. Neben einem 8 x 5 m großen Schriftzug quer über die B 85, wurde auch eine Straßenlaterne mit Lackfarbe umgestaltet. Die Schriftzüge lassen den Verdacht zu, dass es sich bei den Sprayern und Malern um Anhänger eines Thüringer Fußballclubs handelt.

Mit Moped kollidiert

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Moped kam es am Sonntagnachmittag im Nordkreis. Eine 46-jährige Skoda-Fahrerin wollte in Schwerstedt, von Krautheim kommend, gerade über die Buttelstedter Straße fahren. Hierbei übersah sie ein von rechts kommendes Moped. Der 16-jährige Simson-Fahrer konnte seinerseits dem Auto nicht mehr ausweichen, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Folglich stürzten er und seine 15-jährige Begleiterin. Beide zogen sich Verletzungen zu, welche bei dem Mädchen im Krankenhaus behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Moped war nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die L 1055 kurzzeitig gesperrt.

