Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Übersehen und kollidiert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen kam es am Sonntagvormittag in Bad Klosterlausnitz. Ein Opel, welcher aus Richtung Hermsdorf kam, beabsichtigte in Richtung östlichen Kreisverkehr der BAB 9 zu fahren. Als diesem ein Mercedes entgegen kam, welcher nach links in die Birkenlinie abbiegen wollte. Der Mercedes-Fahrer übersah den entgegenkommenden Opel vollkommen und beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. In der Folge wurde der Mercedes auch noch gegen einen, in der Einmündung Birkenlinie wartenden, Audi geschleudert. Der Mercedes-Fahrer und die beiden Insassen des Opels wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Einzig der Audi-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und hatte zumindest noch einen fahrbereiten Untersatz.

