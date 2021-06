Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ertappt

Jena (ots)

Erneut Unangenehm aufgefallen ist ein 65-Jähriger aus Jena. Der polizeibekannte Mann kaufte am Sonntag an einer Tankstelle in Wogau alkoholische Getränke. Nach dem Bezahlen ging der Mann um das Gebäude und versuchte den angesteckten Generalschlüssel zu entwenden. Aus den Augenwinkeln konnte die Mitarbeiterin das Vorhaben beobachten und sprach den Herrn sofort darauf an. Dieser ließ von seiner Handlung ab und entfernte sich zügig vom Tankstellengelände. Eine Anzeige wegen versuchtem Diebstahl bleibt ihm aber trotzdem nicht erspart.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell