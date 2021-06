Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Sandkasten gestrandet

Jena (ots)

Im Sandkasten zum Stehen kam am Sonntagmorgen ein 68-Jähriger im Kritzgraben in Jena. Als der Mann seinen VW abschüssig zum Fahrbahnrand parkte und zunächst im Fahrzeug sitzen blieb, sicherte er seinen Pkw anscheinend nicht ausreichend gegen Wegrollen. Folglich setzte sich der VW bergabwärts in Bewegung und kommt schlussendlich auf einem angrenzenden Spielplatz zum Stehen. Der 68-Jährige kann einen Zusammenstoß mit den Spielgeräten nicht mehr verhindern, doch glücklicherweise wurde keiner verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell