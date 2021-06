Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angerempelt und geflüchtet

Apolda (ots)

Am 20.06.2021 gegen 14:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Bad Sulza, auf dem Parkplatz am Freibad. Der Fahrer eines Pkw BMW touchierte beim Wenden den auf dem Parkplatz ordnungsgemäß geparkten Pkw Opel. Er parkte anschließend sein Fahrzeug in einer freien Parklücke, hinterließ jedoch nicht seine Angaben zur Person. Durch Zeugen wurde der Parkrempler gesehen und an der Frontscheibe der Geschädigten ein Zettel mit dem Hinweis auf das Verursacherfahrzeug hinterlassen. Die Polizei konnte den Fahrzeugführer nach Mitteilung durch die Geschädigte kurze Zeit später ermitteln. Es entstand Schaden am Pkw Opel in Höhe von ca. 500,-EUR. Sachschadenshöhe beim Verursacher beträgt ca. 300,-EUR. Eine Anzeige wurde dementsprechend gefertigt.

