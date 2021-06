Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Apolda (ots)

In der Nacht vom 19.06.2021 zum 20.06.2021 schlugen Unbekannte mittels unbekannten Werkzeug die Beifahrerscheibe eines PKW Opel in Apolda, Werner-Seelenbinder-Straße ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine Schachtel Zigaretten im Wert von 6,60 Euro entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

