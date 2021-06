Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht LPI Jena Inspektionsdienst vom 18.06.2021 - 20.06.2021

Jena (ots)

Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, kontrollierten die Beamten der Polizei Jena den Fahrer eines E-Scooter im Teichgraben in Jena. Der 19-jährige junge Mann war den Beamten bereits wegen zurückliegenden Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzt bekannt. Auch bei dieser Kontrolle schlug der Drogenvortest positiv auf Cannabis an. Hinzu kam noch, dass der Mann auch unter Alkoholeinfluss stand und einen Wert von 0,96 Promille hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Betrunkener Fahrradfahrer mit Drogen festgestellt

Den Beamten der Polizei Jena fiel am Samstagmorgen, kurz nach 4 Uhr, ein Fahrradfahrer im Bereich der Wiesenstraße auf, welcher daraufhin einer Kontrolle unterzogen wurde. Den Polizisten schlug erheblicher Atemalkoholgeruch entgegen, als sie den Mann ansprachen. Der 36-Jährige absolvierte den Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 1,7 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Bei der Durchsuchung des Täters wurde schließlich noch ein gebrauchsfertiger Joint aufgefunden und sichergestellt. Neben der Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt wurde zusätzlich noch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Ein weiterer Fahrradfahrer wurde am Samstagabend kurz vor Mitternacht in der Wiesenstraße kontrolliert. Der 20-jährige junge Mann war bereits polizeibekannt wegen mehreren Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei der folgenden Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen wurde schließlich eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell