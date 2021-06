Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 18.06.-20.06.2021

Weimar (ots)

Verkehrsmaßnahmen

Am Freitag wurden durch Beamten der Polizei Weimar vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Kontrollierten hielten sich überwiegend an die vorgeschriebenen Regeln im Straßenverkehr. Jedoch gab es auch Ausnahmen. So war der häufigste Verstoß, der gegen die Gurtpflicht. Gegen 23 Uhr wurde in der Eduard-Rosenthal-Straße ein 34-jähriger VW-Fahrer kontrolliert, bei welchem der durchgeführte freiwillige Drogenvortest positiv auf Opiate verlief. Der Fahrer wurde daraufhin zur Blutentnahme gebeten. Gegen diesen wird eine Anzeige wegen des Führen eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln eingeleitet.

Am späten Freitag Abend wurde der Polizei Weimar ein offensichtlich volltrunkener Renault Clio-Fahrer auf der B7 aus Richtung Erfurt kommend, in Richtung Weimar gemeldet. Das Fahrzeug konnte wenig später durch die Beamten gestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 43-jährigem Fahrer ergab einen Wert von 0,00 Promille. Jedoch zeigte der durchgeführte Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Samstag Abend, gegen 22 Uhr wurde der Fahrer eines VW-Jetta in der Ernst-Busse-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Gespräch mit dem Fahrer stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der daraufhin freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Die Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, gegen 01:30 Uhr kam es auf der L1055 von Berlsetdt kommend, in Richtung Hottelstedt zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit Personenschaden. Im Pkw VW-Golf befanden sich der 18-jährige Fahrer, sowie eine 16-jährige Beifahrerin und ein 19-jähriger Beifahrer. Auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen auf der rechten Seite und kam anschließend auf der linken Fahrbahnseite zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, während die beiden Mitfahrer leicht verletzt wurden. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Des Weiteren ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,9 Promille. Gegen den Fahrer wurden Anzeigen erstattet. Der Halter des VW-Golf überließ dem Fahrer wissentlich das Fahrzeug, weshalb nun auch gegen diesen ermittelt wird.

Vermisstes Kind

Freitagabend sorgte ein 3-jähriges vermisstes Kind für einen erhöhten Kräfteeinsatz der Polizei. Neben dem Alter des Kindes war außerdem der Ort des Verschwindens alarmierend. Die besorgte Mutter verlor den 3-jährigen Jungen an einer Badestelle im Ilmpark aus den Augen. Sofort wurde neben der Polizei zur Absuche auch die Feuerwehr Weimar alarmiert. Durch eine aufmerksame Bürgerin konnte der kleine Junge glücklicherweise kurze Zeit später wohlbehalten in der Nähe des letzten Aufenthaltsortes aufgefunden und an die Mutter übergeben werden.

Fahrzeugbrand

Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr meldete die Rettungsleitstelle der Polizei Weimar einen Fahrzeugbrand auf der B87, an der Abfahrt der Autobahn in Mellingen. Auf der A4 kam es zu einer starken Rauchentwicklung am Pkw Audi A4. Der Fahrzeugführer fuhr daraufhin von der Autobahn ab und stellte diesen auf einer Schotterfläche ab. Der Fahrzeugführer konnte den Pkw rechtzeitig, ohne verletzt zu werden, verlassen. Der Brand, welcher im Heck ausbrach, konnte ohne großen Zeitverzug vollständig durch die Feuerwehr gelöscht werden. Für die Dauer der Maßnahmen war die B87 voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

