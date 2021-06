Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kindersachen gestohlen

Jena (ots)

Ein 31-Jähriger musste Donnerstagabend den Aufbruch seines Kellers in der Felix-Auerbach-Straße feststellen. Unbekannte haben den Keller aufgebrochen und diverse Kisten gestohlen. Neben einem Kinderroller befand sich überwiegend Kinderkleidung in den Kisten. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

