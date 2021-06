Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Jena (ots)

Mittwochmorgen kreuzte ein Wildschwein die B7 in Jena. Ein 26-Jähriger fuhr aus Richtung Wogau in Richtung Jena, als Ihm das Tier vor seinen Peugeot lief. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt, das Wild verendete an der Unfallstelle.

