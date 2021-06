Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildwechsel

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf der L2309 zu einem Wildunfall. Eine 40-Jährige fuhr aus Richtung Milda in Richtung Zimmritz, als Ihr ein Dachs vor den VW lief. Die Fahrerin kollidierte mit dem Tier. Der Dachs hatte anscheinend ein dickes Fell und kam unverletzt davon, denn er konnte am Unfallort nicht mehr festgestellt werden. Weniger Glück hatte in dieser Nacht ein Reh auf der L1075. Ein 31-Jähriger fuhr mit seinem Skoda aus Richtung Tautenhain in Richtung Bad Köstritz, als das Tier die Straße querte. Er konnte dem Wild nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Beide Fahrer blieben unverletzt.

