Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt genommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Dienstagabend in Thiemendorf. Eine VW-Fahrerin kam aus Richtung Etzdorf gefahren und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Eisenberg abbiegen. Hierbei missachtete die Frau einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Opel. Folglich kollidierten beide Fahrzeuge und waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführerinnen mussten beide ins Klinikum zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht werden.

