Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Raser beleidigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine bizarre Situation ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Dorfstraße in Scheiditz. Ein 60-Jähriger hielt sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung, welche einen Skoda-Fahrer wenig beeindruckte. Er überholte den Mann prompt mit "gefühlt" doppelter Geschwindigkeit. Doch nicht genug trafen sich die beiden an einer Kreuzung wieder, dort stieg der Skoda-Fahrer aus und schlug an die Scheibe des 60-Jährigen, eine Beleidigung ließ er auch noch los.

