Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wenn zwei dieselbe Idee haben

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zwei Fahrzeugführer kamen Dienstagmorgen zeitgleich auf dem Parkplatz der Sparkasse in Dorndorf-Steudnitz auf die Idee auszuparken. Völlig unbeeindruckt und in Gedanken verloren setzten beide Manöver fort und kollidierten. Zum Glück blieb es für beide bei einem Sachschaden am Fahrzeug.

