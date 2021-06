Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flucht vor Kontrolle

Jena (ots)

Ein 39-Jähriger gelangte am Dienstagabend aufgrund seiner Fahrweise ins Visier der Polizeibeamten. Der Mann war mit einem E-Scooter in der Jahnstraße unterwegs, als er entgegengesetzt der Fahrtrichtung fuhr, eine sichtlich unsichere Fahrweise an den Tag legte und sich den Anhaltsignalen der eingesetzten Beamten durch Flucht entziehen wollte. Als der 39-Jährige gestoppt werden konnten, vernahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Doch dies missfiel dem Mann und er wehrte sich vehement, sodass dieser im Klinikum fixiert werden musste.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell