Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täglich grüßt das Murmeltier

Jena (ots)

Wieder einmal haben Unbekannte die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Lutherstraße verschandelt. Vor lauter langer Weile anscheinend keine besseren Ideen, sprühten der oder die Täter in der Nacht zum Dienstag "Funky Fresch" mit blauer Farbe an das Haus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell