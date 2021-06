Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fremdes Eigentum zerkratzt

Jena (ots)

Ein 55-Jähriger musste am Dienstagmorgen im Schillergässchen Schäden an seinem Fahrzeug feststellen. Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden den Daimler an der Fahrerseite zerkratzt. Wie hoch der Schaden für den Besitzer ist, muss nun eine Werkstatt feststellen.

