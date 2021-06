Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Kriminalitätslage

Zu einem Einbruch in zwei Garagen im Garagenkomplex in der Warschauer Straße in Apolda kam es in der Zeit vom 01.06.2021 bis 14.06.2021. Unbekannte Täter öffneten mit unbekanntem Schneidwerkzeug die Schlösser und Kette und entwendeten aus den Garagen Akkuschrauber, Flex, Akku Flex, Kompressor und Schlagschrauber im Wert von insgesamt ca. 210 EUR. Der entstandene Schaden an den Schlössern beläuft sich auf ca. 110,-EUR.

Verkehrsgeschehen

Am 15.06.2021 gegen 08:45 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Buttstädter Straße in Apolda. Der Fahrer eines Pkw Renault touchierte beim Ausparken den auf dem Parkplatz ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford. Er verließ die Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen, wurde allerdings von einer Zeugin beobachtet, welche den Vorfall an die Geschädigte meldete. Die Polizei konnte den Fahrzeugführer kurze Zeit später ermitteln. Es entstand Schaden am Pkw Ford in Höhe von ca. 500,-EUR. Sachschadenshöhe beim Verursacher derzeit nicht bekannt. Anzeige wurde dementsprechend gefertigt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

