Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Kriminalitätslage

In der Zeit von 20:00 Uhr - 21:00 Uhr des 13.06.2021 wurde Sachbeschädigung an der Wohnungstür einer leerstehenden Wohnung in der Stegmannstraße in Apolda begangen. Aufgrund eines tönenden Rauchmelders wurde durch einen Hausbewohner die Scheibe eingeschlagen, um diesen abzustellen. Eine Mitteilung an einen Verantwortlichen der Wohnung oder Eigentümer gab es nicht, so dass hier die Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch entsprechend gefertigt wurden. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf ca. 100,-EUR.

Im Zeitraum vom 11.06.2021 bis 14.06.2021, 06:00 Uhr kam es in Apolda, Louis-Opel-Straße, Gelände der dortigen Gärtnerei, zu einem Diebstahl von zwei LED-Lampen. Unbekannte Täter entwendeten die Lampen mit Halterung. Der Wert beläuft sich auf ca. 350,-EUR.

Ein Fahrrad wurde aus einem Keller in der Niederroßlaer Straße in Apolda entwendet. Im Zeitraum 12.06.2021 - 14.06.2021 schraubten unbekannte Täter die Scharniere der verschlossenen Kellertür ab und entwendeten das blaue Fahrrad Rockrider im Wert von ca. 460,-EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 14.06.2021 gegen 06:10 Uhr in Apolda, Hermstedter Straße. Die Fahrerin eines Pkw VW befuhr die Hermstedter Straße in Richtung Carolinenstraße, als plötzlich eine Katze auf die Straße lief. Als die Fahrerin dieser auswich, kam sie zu weit nach links und streifte mit ihrer vorderen linken Stoßstange den geparkten Pkw Opel. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von jeweils ca. 500,-EUR.

Zu einem weiteren Unfall kam es am 14.06.2021 gegen 07:50 Uhr in der Herressener Straße in Apolda. Der Fahrer eines Klein-Lkw Isuzu hatte sein Fahrzeug hinter einem bereits geparkten Pkw Mitsubishi abgestellt und wollte einen Minibagger abladen. Als dieser beim Abladen war, rollte der Lkw nach vorn auf das geparkte Fahrzeug. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von jeweils ca. 1500,-EUR.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 14.06.2021 gegen 10:05 Uhr in Apolda, auf dem Parkplatz am Weimarer Berg. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine MAN und der Fahrer eines Pkw Skoda befuhren den Parkplatz im Begegnungsverkehr. Dabei streifte der Lkw den linken Außenspiegel des Pkw. Am Lkw entstand kein ersichtlicher Schaden, am Pkw wurde der linke Außenspiegel beschädigt, ca. 300,-EUR.

Die Dachrinnenecke eines Wohnhauses wurde durch den Fahrer eines Lieferfahrzeuges in Ulrichshalben, Hauptstraße, am 12.06.2021 gegen 12:10 Uhr beschädigt. Der Fahrer eines Lkw Iveco befuhr die Hauptstraße in Ulrichshalben und wollte ein Paket zustellen. Aufgrund gesperrter Straße rangierte dieser und stieß dabei an die Dachrinne. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200,-EUR an der Dachrinne und 300,-EUR am Lkw.

Zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person kam es am 14.06.2021 gegen 18:25 Uhr in der Buttstädter Straße in Apolda. Die Fahrerin eines Pkw Honda befuhr die Buttstädter Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach links auf das Gelände einer Werkstatt abzubiegen. Die hinter ihr in gleicher Richtung fahrende Mopedfahrerin bemerkte dies zu spät und beabsichtigte links an dem Fahrzeug vorbei zu fahren. Dabei kam es zur Kollision und die Mopedfahrerin stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Klinikum verbracht. Am Moped entstand Sachschaden in Höhe von 1000,-EUR, am Pkw in Höhe von 2000,-EUR. Aufgrund vermuteter Manipulation am Moped wurde dies sichergestellt.

