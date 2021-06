Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut ertappt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Erneut schlug ein 27-Jähriger aus Hermsdorf in einem Einkaufsmarkt zu. Der junge Mann betrat den Lebensmittelladen in der Eisenberger Straße am Montagnachmittag. Hier steckte er sich diverse Lebensmittel in seine Tasche und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Allerdings wurde er durch einen Zeugen gestellt und musste die Lebensmittel im Wert von 3,50 Euro wieder zurückgeben. Die logischen Konsequenzen waren eine Anzeige wegen Diebstahls und ein Hausverbot.

