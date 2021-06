Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zugige Angelegenheit

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Montagmittag musste ein 64-Jähriger die eingeschlagene Scheibe seines Pkw feststellen. Er parkte seinen Daihatsu am Sonntagabend in der Straße Am Rosengarten. Über Nacht haben der oder die Täter die hintere rechte Scheibe des Fahrzeugs eingeworfen. Ob die unbekannte auch Beute erlangten, kann aktuell noch nicht gesagt werden.

