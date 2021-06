Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut besprüht

Jena (ots)

Mittels blauer Sprühfarbe verewigten sich Unbekannte am Normannenhaus im Forstweg in Jena. Dies meldete ein Zeuge am Montagnachmittag der Polizei. Unbekannte brachten einen unleserlichen Schriftzug auf die Steinmauer am Treppenaufgang des Objektes auf. Derzeit gibt es keinen Hinweis auf eine politische Tatmotivation.

