Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 15.06.2021

Weimar (ots)

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Zwei Männer nutzten gestern Abend gegen 22:15 Uhr am Frauenplan die kurze Abwesenheit der Bedienung aus dem Bistro. Die Frau stellte im Außenbereich bereits die Stühle zusammen, während die Männer auf die Fertigstellung ihres bestellten Essens warteten. Einer der beiden begab sich in den Imbiss und griff sich die komplette Registrierkasse. Sodann rannten beide in unterschiedliche Richtungen davon. Vor Ort befindliche Zeugen nahmen die Verfolgung des Täters mit der Kasse auf, konnten ihn aber leider nicht stellen. Lediglich die leere Registrierkasse wurde wieder gefunden. Bei dem handelnden Täter soll es sich um einen etwa 20-jährigen Mann gehandelt haben. Er sei ca. 1,70 m groß und von kräftiger Statur. Seine Haare trägt der Täter kurz rasiert. Seine Arme und eine Wade sind tätowiert. In Summe hat er ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Wer Hinweise zu dem Täter und seinem Komplizen machen kann, wird gebeten sich bei der PI Weimar zu melden. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Radlerin begeht Unfallflucht

Am Montagmorgen übersah im Wohngebiet "Am Schießhaus" eine Fahrradfahrerin einen Mitarbeiter der städtischen Abfallentsorgung. Während der 59-Jährige mit einer Mülltonne die Straße überquerte wurde er von einer Frau auf ihrem Fahrrad angefahren. Während der Mann am Fuß leicht verletzt wurde, kam die junge Frau zwar ins Straucheln, fuhr aber unbeirrt weiter. Zu der Frau ist lediglich bekannt, dass sie ihre Haare zu einem Pferdeschwanz trug. Sie oder Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Weimar in Verbindung zu setzen.

Vandalismus an Schule

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes warfen Unbekannte eine Bierflasche auf das Goethegymnasium. Hierbei trafen der oder die Täter ein Fenster und zerstörten die Scheibe. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Handgreiflich geworden

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es gestern in Tonndorf. Ein 25-Jähriger wollte eigentlich sein Auto verkaufen. Als ein potenzieller Käufer aus Sachsen-Anhalt vor der Tür stand, entschied sich der Autobesitzer um. Über den weiteren Verlauf des Verkaufes und die Übernahme der Anfahrtskosten waren beide nun unterschiedlicher Meinung. Das Streitgespräch schaukelte sich so sehr hoch, dass sich die Männer gegenseitig schlugen. Der Autoverkäufer bekam während der Schlägerei Unterstützung durch seine Familie. Die beiden Streithähne trugen gut sichtbare Blessuren und Anzeigen wegen gegenseitig begangener Körperverletzungen davon. Ein Kaufvertrag kam wohl nicht mehr zu Stande.

