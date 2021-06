Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizei sensibilisiert - Gefahr durch verstreute Nägel

Jena (ots)

Eine Anwohnerin der Siedlung Göschwitz in Jena hat die Reifenwechsel satt. Seit geraumer Zeit stellt die Dame wieder Nägel vor Ihrer Einfahrt, in der Nähe Ihres geparkten Fahrzeuges oder aber sogar im Reifen Ihres Fahrzeuges fest. Nicht nur das die Reifenwechsel allmählich lästig werden, es ist auch ein finanzieller Aspekt und geht an die Substanz. Langsam bekommt die Häufung der "versehentlich eingefahrenen Nägel" einen bitteren Beigeschmack. Sie macht sich mittlerweile nicht nur große Sorgen um Ihr eigenes Wohl, sondern fürchtet, dass auch weitere Personen zu Schaden kommen könnten. Die Örtlichkeit wird schließlich nicht nur durch Sie, sondern auch durch Rettungs- und Lieferfahrzeuge, sowie Spaziergänger genutzt. Spielende Kinder nehmen den Weg ebenfalls rege in Anspruch. Ob es sich um ein Loch im Werkzeugkasten oder einen "dummen" Jungenstreich handelt ist noch nicht bekannt. Im schlimmsten Fall wurden die Nägel mutwillig dort platziert. Dabei wäre davon auszugehen, dass der oder die Unbekannten scheinbar nicht darüber nachgedacht haben was sie für einen Schaden verursachen und welcher Gefahr sie Unbeteiligte aussetzen.

