Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ab jetzt zu Fuß unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntag führten Polizeibeamte in Großlöbichau Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt passierten die Kontrollstelle 1271 Fahrzeuge. Es kam hierbei zu 121 Beanstandungen, wobei der Spitzenreiter in der 70er-Zone mit geschmeidigen 114 km/h unterwegs gewesen ist. Dieses Tempo wird er künftig zu Fuß wahrscheinlich nicht ganz erreichen.

