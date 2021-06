Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beleidigende Schmierereien

Jena (ots)

In der Zeit von Sonntagmorgen bis Montagnacht haben Unbekannte an der Jugendstation der Jenaer Polizei in der August-Bebel-Straße zwei Graffitis angebracht. Mittels einem schwarzen Faserstift haben der oder die Täter den Schriftzug "ACAB" an die Gebäudefassade und dem Briefkasten des Objektes angebracht. Hinweise zu möglichen Tätern liegen aktuell nicht vor. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell