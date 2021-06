Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Augen zu und durch

Jena (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Audi kam es Sonntagnachmittag auf der Kreuzung Am Friedensberg/ Friedrich-Schelling-Straße in Jena. Der 56-Jährige Audi-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Friedrich-Schelling-Straße stadteinwärts und bremste an der Kreuzung Am Friedensberg seinen Pkw ab. Plötzlich kommt von links ein 32-Jähriger mit seinem Fahrrad angefahren und kollidiert ungebremst mit dem Fahrzeug. Daraufhin stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Wie sich während der Unfallaufnahme herausstellte, war der junge Mann alkoholisiert und pustete 1,4 Promille. Mit dem 32-Jährigen wurde eine Blutentnahme im Klinikum veranlasst. Sowohl an dem Audi, als auch an dem Fahrrad entstand unfallbedingter Sachschaden.

