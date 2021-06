Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Kriminalitätslage

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Zeit vom 12.06.21, 22:00 Uhr bis 13.06.21, 09:30 Uhr in Oßmannstedt am Wielandgut. Durch unbekannte Täter wurde der dortige Bauzaun geöffnet und fiel daraufhin gegen die Tür. Es entstand Sachschaden an der Tür in Höhe von ca. 500,-EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Apolda zu melden.

Zu einem versuchten Wohnungseinbruch kam es am 13.06.2021 im Zeitraum von 11:00 Uhr - 22:00 Uhr in Apolda, Ackerwand. Unbekannte Täter versuchten die Wohnungseingangstür des Geschädigten mittels Hebelwerkzeug zu öffnen, was allerdings nicht gelungen ist. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,-EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Apolda zu melden.

Verkehrsgeschehen

Ein Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ereignete sich am 13.06.21 gegen 06:20 Uhr in Apolda, Erfurter Straße. Eine Fahrerin eines Herren-City-Bikes befuhr die Erfurter Straße aus Richtung Oberroßla in Richtung Stadtzentrum auf dem Gehweg. Aus ungeklärter Ursache fuhr diese gegen die dort befindliche Baustellenampel und verursacht Sachschaden in Höhe von ca. 1000,-EUR. Im Anschluss verließ sie die Unfallstelle. Sie konnte jedoch nach kurzer Zeit, aufgrund Zeugenhinweisen, festgestellt werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20,-EUR. Anzeige wurde dementsprechend gefertigt.

Zu einem Verkehrsunfall beim Einfahren in den fließenden Verkehr kam es am 13.06.2021 gegen 15:15 Uhr in Ködderitzsch. Die Fahrerin eines Pkw Nissan fuhr rückwärts aus ihrer Garage in den Straßenverkehr und übersah beim Einlenken den Weidezaun. Dabei beschädigte sie ihr Fahrzeug. Höhe des Sachschadens ca. 1000,-EUR. Am Weidezaun entstand kein sichtbarer Schaden.

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am 13.06.2021 gegen 18:20 Uhr in Bad Sulza, Eckartsbergaer Straße/Arthur-Heyland-Straße. Die Fahrerin eines Pkw VW befuhr die Eckartsbergaer Straße aus Richtung Oberer Marktstraße und wollte an der Kreuzung nach links in die Arthur-Heyland-Straße abbiegen. Der Fahrer eines Krad Honda, welcher hinter ihr in gleicher Richtung unterwegs war, schätzte die Situation falsch ein und setzte zum Überholen an. Im Bereich der Kreuzung kam es zur Kollision. Der Kradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden am Pkw in Höhe von ca. 1000,-EUR und am Motorrad in Höhe von ca. 3000,-EUR.

Am 13.06.2021 gegen 23:05 Uhr kam es auf der B87, kurz vor dem Abzweig in Richtung Zottelstedt, zu einem Wildunfall. Der Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die B87 aus Richtung Oberroßla in Richtung Eckartsberga, als ca. 500 Meter vor der Ampelkreuzung ein Reh von links nach rechts die Straße querte. Trotz Gefahrenbremsung kam es zur Kollision mit dem Reh, welches vor Ort verendete. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,-EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell