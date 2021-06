Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 14.06.2021

Weimar (ots)

Motorradfahrer leicht verletzt

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Sonntagvormittag in Mellingen. Ein 68-jähriger Hyundai-Fahrer übersah, nachdem er die Autobahn verlassen hatte und auf die B 87 abbiegen wollte, einen aus Richtung Mellingen kommenden Motorradfahrer. Beide konnten eine Kollision nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurde der 25-jährige Motorradfahrer leicht am Bein verletzt.

Container aufgebrochen

Am Sonntagabend wurde ein Containeraufbruch in Süßenborn polizeibekannt. Ein auf einem Parkplatz stehender Container, der wohl als Corona-Teststation fungieren könnte, wurde im Verlauf der vergangenen Woche aufgebrochen. Der oder die unbekannten Diebe entwendeten ein darin befindliches Hauswasserwerk samt jeglicher Anschlüsse und eine Tür. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Hinzu kommen etwa 2.500 Euro entstandener Sachschaden.

Pkw zerkratzt

Ein auf dem Parkplatz der "Balsamine" abgestellter Pkw BMW wurde gestern Nachmittag zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr zerkratzt. Auf nicht bekannte Weise wurde die linke Fahrzeugseite auf einer Länge von ca. 1,60 m zerkratzt. Hinweise zu Tat oder Tätern gibt es nicht. Alarm in Bauhaus-Uni Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Sonntagabend in einem Gebäude der Bauhaus-Universität in der Coudraystraße. Wie sich herausstellte, gab es keinen Brand - noch nicht. Ein Heizkessel heizte sich so sehr auf, dass die Isolierung begann zu schmelzen und extrem zu qualmen. Durch die massive Rauchbildung wurde der Brandalarm ausgelöst. Wie es zu der Überhitzung kam, ist noch nicht geklärt. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

