Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vollbremsung wegen Igel endet im Krankenhaus

Eisenberg (ots)

Ein 33-jähriger Kradfahrer leitete Freitagabend in der Saasaer Straße in Eisenberg eine Vollbremsung wegen eines Igels ein. Hierbei stürzte er ff. und fiel zu Boden. Beim Sturz zog sich der Verunfallte schwere Verletzungen im Beckenbereich zu und musste in die Notaufnahme nach Jena verbracht werden. Für das Kleintier endete der Unfall tödlich.

