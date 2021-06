Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Holzbalken und Fliesen gestohlen

Eisenberg (ots)

Freitagfrüh drang ein 35-jähriger Mann in eine Firma für Kleinserien-Pharma-Abfüllmaschinen in der Carl-von Ossietzky-Straße in Eisenberg ein. Dort entwendete er einen größeren Holzbalken und deponierte diesen in einem Wäldchen. Der Balken konnte durch die aufnehmenden Beamten aufgefunden und dem Inhaber der Firma zurückgegeben werden. Der Täter konnte im Nachgang identifiziert werden. Gegen den aus Eisenberg stammenden Mann wird wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde ein weiterer Einbruch bekannt. Im Objekt wurden zwei Fenster einer Garage eingeschlagen und Spezialfliesen (säure - und standfest) im Wert von ca. 2.500 Euro entwendet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Hinweise hierzu bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell