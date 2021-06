Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Drogeneinfluss und mit gesuchtem Mann unterwegs

Stadtroda (ots)

Die Verkehrskontrolle eines Transporters in der Felsenkellerhohle Freitagnachmittag in Stadtroda hielt für die Polizeibeamten gleich mehrere Überraschungen parat. Zunächst verlief ein Drogentest mit dem 38-jährigen Fahrer positiv auf die Einnahme von chemischen Substanzen. Eine Blutentnahme mit dem Mann erfolgte. Bei der weiteren Überprüfung der Personalien der Fahrzeuginsassen wurde ein 38-jähriger Mann mit zwei offenen Haftbefehlen festgestellt und festgenommen. Der Gesuchte verbrachte die Nacht bei der Polizei und wurde am Folgetag der Bereitschaftsrichterin am Amtsgericht Jena zugeführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell