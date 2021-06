Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wiederholungstäter

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Bobeck wurde am Donnerstagabend ein 58-Jähriger mit seinem Transporter kontrolliert. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, lenkte der Mann das Fahrzeug, welches auf seine Frau zugelassen war, völlig unberechtigt. Nicht nur, dass seine Frau gar nichts von dem Ausflug wusste, hatte der 58-Jährige auch keine gültige Fahrerlaubnis die er den Polizeibeamten vorlegen konnte. Der Mann hat sich stillschweigend die Fahrzeugschlüssel genommen, tat dies aber nicht zum ersten Mal. Bereits in der Vergangenheit war der 58-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

