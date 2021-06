Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dummer Vandalismus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die 58-jährige Leiterin der Kindertagesstätte Pfiffikus in Hermsdorf, musste Donnerstagfrüh eine traurige Entdeckung machen. Unbekannte haben am Mittwochnachmittag Flaschen auf das Grundstück geworfen. Die Glassplitter verteilten sich über den Außenbereich und fanden ihren Weg auch in den Sandkasten. Sich dem Ausmaß des Schadens anscheinend nicht bewusst, oder ohne jegliches Gewissen, haben die Unbekannten durch ihre dumme Aktion den kleinen Burgenbauern nämliche jede Möglichkeit des Spielens genommen. Der Sandkasten ist bis auf weiteres nicht bespielbar und auch der Außenbereich muss erst einmal gründlich gereinigt werden. Hinzu kommt, dass die lange Weile so groß war, dass sich der oder die Täter auch noch unrechtmäßig Zutritt zum Grundstück verschafften und diverse Gegenstände mit Zahnpasta beschmierten.

Einfach ohne Worte...

