Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Warum Ausweichen, wenn es auch drüber geht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 49-Jähriger war am Mittwochvormittag mit seinem Dacia in der Reichenbacher Straße in Hermdorf unterwegs. Anscheinend unvorhergesehen stellte sich ihm eine Verkehrsinsel in den Weg. Er überfuhr nicht nur die Insel sondern die Warnbaken darauf gleich mit. Nach der Kollision entfernte er sich vom Unfallort, hinterließ aber sein Kennzeichen. Beamte konnten das Fahrzeug und kurz darauf auch den Fahrer auf dem nahegelegenen Baumarktparkplatz ausfindig machen. Beim Atemalkoholtest bot der Mann über 2 Promille an.

