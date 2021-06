Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sekundenschlaf

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 55-Jährige fuhr mit ihrem VW am Mittwochnachmittag auf der Bahnhofstraße in Stadtroda. Eigenen Angaben zufolge, fiel sie in einen Sekundenschlaf und geriet deshalb auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Kipplasterfahrer. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

