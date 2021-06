Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zum Wohl der Kinder

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Mittwoch wurde auf der Dorfstraße in Bucha, an der dortigen Kindertagesstätte, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von knapp 120 Fahrzeugen hielten sich 13 nicht an die Begrenzung von 30 km/h. Einem Fahrer waren die 30 km/h und der Umstand einer KiTa anscheinend völlig egal, denn dieser wurde mit über 50 km/h geblitzt. Zum Wohl der Kinder sollte lieber einmal mehr als zu wenig vom Gas gegangen werden!

