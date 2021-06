Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgegabelt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 63-Jähriger wollte am Mittwochmittag in der Jenaer Straße in Eisenberg, mit seinem Opel rückwärts ausparken. Dabei übersah er eine vorbeifahrende Staplerfahrerin. Beide Fahrer blieben unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden am Gabelstapler.

