Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauschter Langfinger

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 22-Jährige bediente sich am Mittwochmittag in einem Netto-Markt in Eisenberg. Sie steckte einfach alles Ansprechende in ihren Rucksack. Als sie durch das Verkaufspersonal darauf angesprochen wird, ließ die junge Frau den Rucksack fallen und verließ das Geschäft. Beamte konnten die polizeibekannte Frau unweit des Marktes stellen. Dabei schob die Frau ein neues Mountainbike neben sich her. Die Beschreibung, wie sie zu dem neuwertigen Drahtesel kam, war jedoch unschlüssig und einen Nachweis für den Erwerb konnte sie ebenfalls nicht erbringen, sodass dieses von den Beamten sichergestellt wurde. Des Weiteren stand die junge Frau unter dem Einfluss berauschender Mittel.

