Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Kriminalitätslage

Bei einer Personenkontrolle wurden am 10.06.2021 gegen 00:30 Uhr in Apolda, Kantplatz, bei einer männlichen Person Betäubungsmittel festgestellt. Anzeige wurde dementsprechend gefertigt.

Eine weitere männliche Person mit Betäubungsmitteln wurde am 10.06.2021 gegen 03:50 Uhr in Apolda, Schillerstraße, festgestellt. Auch hier wurde die entsprechende Anzeige gefertigt.

Verkehrsgeschehen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 09.06.2021 gegen 06:40 Uhr auf der B 87, kurz vor der Ampelkreuzung. Der Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die B 87 aus Richtung Eckartsberga und bog an der Aral-Tankstelle verbotswidrig nach links auf das Tankstellengelände ab. Der Fahrer eines Pkw Mercedes, welcher aus Richtung Weimar die B 87 in Richtung Eckartsberga befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von jeweils ca. 15.000,-EUR. Verletzt wurde niemand.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am 09.06.2021 gegen 14:30 Uhr in der Ortslage Willerstedt, An der Lehmgrube. Der Fahrer eines Lkw MAN rangierte in der dort befindlichen Baustelle und stieß beim Vorbeifahren gegen die hintere rechte Seite des geparkten Pkw VW Golf. Es entstand Sachschaden am Pkw in Höhe von ca. 2000,-EUR und bei dem Lkw in Höhe von ca. 150,-EUR.

Gleich wegen mehrerer Sachverhalte wird sich der Fahrer eines Kleinkraftradrollers verantworten müssen, welcher im Rahmen der Streifentätigkeit durch die Polizei Apolda am 09.06.2021 gegen 16:10 Uhr in Apolda, Utenbacher Straße kontrolliert wurde. Die Pflichtversicherung für den Roller war abgelaufen, der Fahrer hat keine gültige Fahrerlaubnis, stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und auch der Verdacht des rechtswidrigen Gebrauches des Kleinkraftrades steht im Raum. Maßnahmen und Anzeigen wurden dementsprechend eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell