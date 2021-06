Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungebetener Gast beschädigt Eingangstür

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein unbekannter Mann klopfte mehrfach am Montagabend in Eisenberg an ein Wohnhaus in der Gösener Straße und begehrte Einlass. Als der Bewohner des Hauses die Tür aber nicht öffnete, nahm der unbekannte Täter einen Stein und warf diesen unvermittelt gegen die Scheibe der Eingangstür, sodass diese beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der dunkelhaarige Unbekannte mit seinem roten Mountainbike und konnte folglich unerkannt entkommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell