Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Massives Garagentor hält Einbrecher draußen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Zeugin aus Lippersdorf meldete am Montagmorgen der Polizei, dass sie am Vorabend, zwischen 22:15 Uhr und 22:45 Uhr verdächtige Geräusche auf ihrem Grundstück wahrgenommen hat. In den Montagmorgenstunden musste die Frau dann feststellen, dass unbekannte Täter versuchten in die Garage einzudringen. Die Unbekannten scheiterten allerdings, sodass lediglich Sachschaden an der Garagentür entstanden ist, aber kein weiteres Beutegut erlangt wurde.

