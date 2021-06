Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungewöhnlicher Partyraum

Jena (ots)

Feierwütige nutzten eine ehemalige Gasstation Am Gries, die derzeit als Lagerraum genutzt wird, um ihre Feierlichkeiten abzuhalten. Ein Zeuge meldet sich am Montag bei der Polizei Jena und teilte mit, dass unbekannte in das Objekt widerrechtlich eingedrungen sind und diverse Beschädigungen verursacht haben. Der oder die Täter nutzten die Lagerfläche als Partyraum und schafften sogar noch ein Sofa für die gemütliche Komponente in das Objekt. Vor Ort konnten zahlreiche Verpackungen von Alkoholika vorgefunden werden, des Weiteren beschädigten die Täter mehrere Zwischenwände und verursachten dadurch einen Gesamtschaden von knapp 1500 Euro.

