Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Technischer Defekt verursacht Fahrzeugbrand

Jena (ots)

Der Citroen einer 63-Jährigen geriet am Montagvormittag in der Ziegesarstraße in Brand. Im Motorraum des Fahrzeuges entzündete sich auf unbekannte Weise ein Feuer im Pkw, wodurch wirtschaftlicher Totalschaden an dem Citroen entstanden ist. Die eingesetzte Feuerwehr schätzt, dass die Brandursache bei einem technischen Defekt liegt, da bei den ersten Maßnahmen keinerlei Brandbeschleuniger oder Manipulationen am Fahrzeug festzustellen waren.

