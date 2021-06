Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneuter Kabeldiebstahl

Jena (ots)

Erneut wurde am Montag der Polizei in Jena gemeldet, dass von einer Baustelle Kupferkabel entwendet wurde. Der oder die Täter transportierten zwei Teilstücke á 45 Meter von der Baustelle in der Alfred-Diener-Straße auf unbekannte Art und Weise ab. Anschließend konnten der oder die Täter unerkannt entkommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell