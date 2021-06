Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 07.06.2021 gegen 14:30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Apolda und Zottelstedt. Der Fahrer eines Linienbusses und der Fahrer eines Pkw Hyundai fuhren in entgegengesetzter Richtung diese schmale Straße. Es kam zur Kollision der beiden jeweiligen linken Außenspiegel. Sachschaden je Fahrzeug ca. 300,-EUR.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am 07.06.2021 gegen 15:30 Uhr. Die Fahrerin eines Pkw Landrover beabsichtigte ihr Fahrzeug in der Dornburger Straße in Apolda am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Dabei schätzte sie den Abstand zum bereits geparkten Pkw Skoda falsch ein und stieß mit der hinteren rechten Seite gegen die vordere linke Stoßstange des geparkten Skoda. Die Verursacherin entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort, konnte aber kurze Zeit später aufgrund Zeugenhinweis, welche den Unfall beobachtete und der Polizei meldete, festgestellt werden. Es entstand Sachschaden am Landrover in Höhe von ca. 700,-EUR und am Skoda in Höhe von ca. 500,-EUR. Eine Anzeige wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde gefertigt.

Am 07.06.2021 gegen 17:30 Uhr kam es in Apolda, Weimarische Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw. Das Rad fahrende Kind befuhr den Gehweg der Weimarischen Straße aus Richtung Goethebrücke in Richtung Liebknechtstraße. Die Fahrerin eines Pkw Opel Mokka stand am rechten Fahrbahnrand in der Weimarischen Straße. Als sich der Radfahrer auf Höhe des Pkws befand, verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, da er mit dem Fuß von der Pedale rutschte. Dabei kam zu weit an den Bordstein und fiel in der weiteren Folge gegen den Pkw Opel. Verletzt wurde er dabei nicht. Es entstand Sachschaden an der hinteren rechten Tür des Pkw in Höhe von ca. 2000,-EUR.

Zu einem Wildunfall kam es am 07.06.2021 gegen 23:00 Uhr. Der Fahrer eines Pkw Opel befuhr die Landstraße zwischen Pfiffelbach und Oberreißen, als kurz vor der Ortslage Oberreißen ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision. Das Reh verendete vor Ort. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im Frontbereich in Höhe von ca. 2000,-EUR

