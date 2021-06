Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 08.06.2021

Weimar (ots)

Auto beschädigt

Aus unbekanntem Grund sprang gestern Mittag in Blankenhain ein Mann von vorn auf ein Auto und hüpfte mehrmals darauf rum. Im Anschluss machte er sich davon. Dank eines Zeugenhinweises konnte der Mann durch die informierten Polizisten gefunden und gestellt werden. Die Motivation des 34-jährigen Mannes aus Apolda zu der Sachbeschädigung konnte aber noch nicht geklärt werden. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Mit Drogen unterwegs

Weil er mit seinem Fahrrad in der Westvorstadt auf dem Gehweg fuhr, wollte eine Streifenbesatzung am Montagmittag einen 39-Jährigen belehren. Da der Mann kein Unbekannter war, wurde im Zuge der Kontrolle nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen gefragt, die er eventuell bei sich hat. Zähneknirschend übergab er den Beamten sein Marihuana, das er dabei hatte.

Unter Drogen unterwegs

In Kranichfeld unterzogen Polizisten am Montagnachmittag den Fahrer eines VW einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht mehr fahrtauglich war. Ein Drogentest reagierte positiv auf die Einnahme verschiedener verbotener Substanzen. Zudem erreichte der 38-Jährige bei einem Alkoholtest einen Wert von über 1,3 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme gebracht, sein Führerschein vorerst sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Mit Auto kollidiert

Eine 25-jährige Fahrradfahrerin kollidierte gestern Nachmittag in Weimar Nord mit einem Auto. Die Radlerin fuhr ohne auf den Straßenverkehr zu achten zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn. Die 31-jährige Fahrerin eines Opels konnte den Zusammenstoß der beiden nicht mehr vermeiden. Die Frau stürzte von ihrem Rad und verletzte sich, so dass sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden musste. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell