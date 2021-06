Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Kriminalitätslage

Zu einer Sachbeschädigung einer Wohnungseingangstür kam es am 06.06.2021 gegen 23:45 Uhr in Apolda, An der Schule. Aufgrund vorangegangener Streitigkeit suchten die Täter den Geschädigten an dessen Wohnadresse auf und beschädigten die Eingangstür. Täter und Geschädigte kennen sich. Der Schaden an der Tür beträgt ca. 300,-EUR.

Am 07.06.2021 gegen 00:05 Uhr wurden bei einer Personenkontrolle im Rahmen der Streifentätigkeit der Polizei auf dem Markt in Apolda Betäubungsmittel bei einer Person festgestellt. Entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Verkehrsgeschehen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 06.06.2021 gegen 15:52 Uhr auf der B 87. Der Fahrer eines VW Passat befuhr die B 87 aus Richtung Rannstedt in Richtung Apolda. Dieser schleppte den Fahrer eines VW Bora mittels starrer Abschleppstange. In der Rechtskurve kurz vor dem Abzweig Wickerstedt kam das geschleppte Fahrzeug aufgrund erhöhter Geschwindigkeit des schleppenden VW Passat in die Mitte der Fahrbahn und daraufhin beide Fahrzeuge ins Schleudern und am rechten Fahrbahnrand auf der Wiese zum Stehen. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5000,-EUR. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, da Flüssigkeiten ausgelaufen sind.

Unter Alkohol stehend wurde der Fahrer eines Pkw VW festgestellt, welcher sich am 06.06.2021, in der Zeit von 19:40 Uhr - 19:45 Uhr sehr auffällig im Straßenverkehr bewegt hatte. Durch Zeugenhinweis konnte der Fahrer in Apolda, Am Weimarer Berg einer Kontrolle unterzogen werden. Der festgestellte Atemalkoholwert lag bei 2,16 Promille. Eine Anzeige wurde dementsprechend gefertigt.

